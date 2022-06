Clássicos-Rei da Copa do Brasil de 2022 podem mudar de horário; veja detalhes

As diretorias de Ceará e Fortaleza solicitaram mudanças nos horários dos Clássicos-Rei válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. As partidas estão marcadas para 22 de junho e 13 de julho, ambas às 19h30 na Arena Castelão. O Diário do Nordeste apurou que a proposta é alterar para 21h, em caso de liberação do requerimento da Polícia Militar e da Confederação Brasileira de Futebo (CBF).

A Federação Cearense de Futebol (FCF) recebeu o pedido e irá encaminhar à CBF nesta segunda-feira (13). Um dos objetivos é facilitar o acesso das torcidas, com o horário mais tarde. Os jogos serão transmitidos pelo serviço de streaming Amazon Prime, pela Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810), além de tempo real do Diário do Nordeste.

Na história, será apenas a 2ª vez que os rivais se enfrentam no torneio nacional. A primeira foi em 2021, pela 3ª fase. Naquela ocasião, o Leão avançou e faturou R$ 2,7 milhões em premiação.

Valor milionário

O confronto entre Ceará x Fortaleza foi definido através de sorteio da CBF. É tudo histórico, mas tem um peso milionário: será o mais “valioso” da história do futebol cearense.

Ao vencedor, a glória eternizada e o prêmio de R$ 3,9 milhões em cotas. Veja abaixo os bônus financeiros de Vovô e Leão na Copa do Brasil até agora. > VEJA TODOS OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO 1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Total: R$ 7,67 milhões. PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas: R$ 3 milhões. Total: R$ 4,9 milhões. PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022: 1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Quartas de final: R$ 3,9 milhões. Semifinais: R$ 8 milhões. Vice-campeão: R$ 25 milhões. Campeão: R$ 60 milhões.