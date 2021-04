Clássico secreto: Ceará e Ferroviário se enfrentam sem divulgação; saiba motivo e placar

Uma partida secreta, sem divulgação dos clubes. Assim, Ceará e Ferroviário se enfrentaram na última segunda-feira (5), durante amistoso na Cidade Vozão, em Itaitinga.

Em campo, o time coral venceu o Clássico da Paz por 1 a 0. O único gol foi do atacante Wendson.

A ausência de detalhes foi um acordo entre as equipes. Através de um pedido da diretoria alvinegra, ficou convencionado que não haveria informes prévios nem posteriores do confronto.

Legenda: A Cidade Vozão, em Itaitinga, é a sede das categorias de base do Ceará Foto: Divulgação/Cearasc.com

A decisão foi acatada pelo Tubarão da Barra, que utilizou o elenco principal sob comando do técnico Francisco Diá. No Vovô, o objetivo era conceder mais minutos e ritmo aos jogadores.

Na atual temporada, as equipes se enfrentaram oficialmente pelo Campeonato Cearense. No dia 10 de março, o Ferrão venceu por 2 a 1 com tentos de Wendson - Jacaré descontou. O resultado foi válido pela abertura da 2ª fase do Estadual, agora suspenso devido ao decreto de lockdown do governador Camilo Santana (PT).