Clássico-Rei: Vina e Lima retornam à titularidade do Ceará contra o Fortaleza; veja escalação

O técnico Marquinhos Santos escalou o Ceará para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com o retorno do meio-campista Vina. O principal desfalque para a partida é o atacante Stiven Mendoza, que será substituído por Lima, também retornando à titularidade da equipe alvinegra.

Mantendo a base dos últimos jogos, o Ceará atuará no 4-2-3-1, com Cléber comandando o ataque.

O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).

Veja escalação do Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Rodrigo Lindoso e Richardson; Lima, Vina e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.