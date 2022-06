Clássico-Rei: sem Tinga, Fortaleza está escalado para enfrentar Ceará; confira

O zagueiro Tinga desfalca o Fortaleza nesta quarta-feira (1°) contra o Ceará, em duelo atrasado da 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com edema na panturrilha direita, o defensor está fora do Clássico-Rei.

O colombiano Brayan Ceballos assume a titularidade. Benevenuto e Titi completam a defesa leonina.

No setor ofensivo, Vojvoda não contará com Renato Kayzer, em transição. O argentino mantém Moisés e Silvio Romero no comando do ataque.

O duelo acontece na Arena Castelão, às 20h30 (horário de Brasília).

Veja escalação de Fortaleza

Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Silvio Romero.