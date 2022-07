Clássico-Rei: Richardson retorna à titularidade do Ceará contra o Fortaleza; veja escalação

O técnico Marquinhos Santos escalou o Ceará para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão no sábado pela Série A contra o Fluminense. O principal desfalque para a partida é o atacante Erick, que já vem sendo ausência desde o jogo diante do Inter pela Série A no dia 2 de julho. Confira a partida em tempo real.

Outros retornos no Vovô são os laterais Nino Paraíba e Victor Luis, poupados no sábado diante do Flu, e o atacante Zé Roberto, que também não iniciou o jogo no Maracanã.

O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).



VEJA ESCALAÇÃO DO CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Brun; Richard Coelho, Rodrigo Lindoso e Richardson; Lima, Vina e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.