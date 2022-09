Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense Sub-20 registra briga entre atletas; veja vídeo

A vitória do Ceará no Clássico-Rei desta segunda-feira (19) pelo Campeonato Cearense Sub-20 findou em pancadaria entre os atletas. O duelo aconteceu no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).

Ao término do confronto, jogadores de Ceará e Fortaleza entraram em conflito ainda em campo, sendo necessário a intervenção da polícia e da comissão técnica das equipes. Ainda durante a partida, os atletas travaram confrontos ríspidos, com a arbitragem intervindo com cartão amarelo e controlando a animosidade.

Os clubes voltam a campo pelo Campeonato Cearense na quinta-feira (22) contra Juazeiro e Pacajus. As partidas acontecem às 09h30 (horário de Brasília).

Veja vídeo

Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense Sub-20 registra briga entres atletas | https://t.co/hA1NVdYL5h



🎥 Reprodução pic.twitter.com/fUTPmvwy0e — Jogada (@diariojogada) September 19, 2022

