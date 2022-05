Clássico-Rei não terá venda de bebida alcoólica e trânsito sofrerá alteração; entenda

Na manhã desta segunda-feira (30), com a presença de representantes de Fortaleza e Ceará, foi realizada a reunião de alinhamento de operação do Clássico-Rei pelo Campeonato Brasileiro, que será realizado na próxima quarta-feira (1º), às 20h30, na Arena Castelão. No jogo entre tricolores e alvinegros, não haverá venda de bebida alcoólica e o trânsito sofrerá alteração.

Para melhorar a dispersão dos torcedores após o jogo, a Avenida Paulino Rocha recebeu uma intervenção. Foi aberta passagem no canteiro central para que o público que está saindo da Arena, pegue a via no sentido BR-116 e avance no fluxo dos torcedores.

Já a venda e consumo de bebida alcoólica na Arena Castelão fica vedada “nos clássicos disputados entre Ceará e Fortaleza”, de acordo com a Lei Nº 16873, de 10/05/2019. A determinação é de que, em caso de descumprimento às normas de comercialização, haverá penalidades a quem consumir e vender.

“Foi uma reunião importantíssima pré-jogo com todos os órgãos envolvidos na operação do evento. A nossa preocupação é oferecer uma boa experiência aos torcedores que irão participar desse dia. Um dos pontos discutidos na reunião foi a questão da dispersão do público no final do jogo, para que eles possam sair com tranquilidade”, disse o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 20h30min desta quarta-feira (1º), em jogo atrasado da 3ª rodada do Brasileirão. Com seis pontos, o Vovô é o 18º colocado, enquanto o Fortaleza, com apenas dois pontos, está na lanterna.