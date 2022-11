Clássico-Rei na primeira fase: veja os grupos de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta segunda-feira (21) o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Por serem do mesmo estado, Ceará e Fortaleza estão em grupos diferentes na competição regional. O Vovô está no Grupo B da competição, enquanto o Leão, atual campeão do torneio, está no Grupo A. A bola deve rolar para o início da competição no dia 22 de janeiro de 2023.

CONFIRA OS GRUPOS DA COPA DO NORDESTE

GRUPO A

Sport

Fortaleza

CRB

Sampaio Corrêa

Campinense

Fluminense-PI

Eliminatórias 1

Eliminatórias 2

GRUPO B

Ceará

Bahia

Náutico

ABC

Atlético-BA

Sergipe

Eliminatórias 3

Eliminatórias 4

DINÂMICA DA COMPETIÇÃO

Na fase de grupos, as oito equipes do Grupo A enfrentam as oito equipes do Grupo B. Os duelos acontecem em turno único. Os quatro melhores colocados dos dois grupos avançam para a fase mata-mata. Os duelos das quartas de final e das semifinais acontecem em jogo único. Já a grande final da competição acontece em duas partidas. Os jogos devem começar no dia 22 de janeiro e terminar no dia 3 de maio.

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO NORDESTE

12 dos 16 clubes que disputarão a Copa do Nordeste em 2023 já estão definidos. Os quatro clubes restantes serão definidos através de duelos eliminatórios. Serão duas fases eliminatórias que definirão os quatro clubes que preencherão as vagas. Estão na fase eliminatória: Vitória, Cordino, Jacuipense, Altos, CSA, Potiguar de Mossoró, América-RN, Moto Club, Confiança, Sousa, Ferroviário, ASA, Santa Cruz, Caucaia, Botafogo-PB e Retrô.