Clássico-Rei: Guto Ferreira ganha bom cartão de visitas com Mendoza e amplia opções no Ceará

O Ceará atravessa um momento de maturação do elenco em 2021: contratações, manutenção de atletas e jovens da base com mais espaço sob comando de Guto Ferreira. O Clássico-Rei deste sábado (20) serviu para apresentar o estágio físico do grupo, e um nome concedeu um bom cartão de visitas: Stiven Mendoza.

O atacante colombiano é um dos protagonistas desde o anúncio oficial, em fevereiro. Após resolver questões burocráticas, estreou no maior jogo do futebol cearense. Com o número 10, correspondeu às expectativas de qualidade e criou uma das principais chances no empate em 0 a 0 - parou no goleiro Felipe Alves.

Legenda: O atacante colombiano Stiven Mendoza estreou pelo Ceará no Clássico-Rei Foto: Felipe Santos / Ceará

A presença do atleta amplia as opções alvinegras. Em campo, se movimentou bastante, ocupou diferentes funções, impressionou os dirigentes pela velocidade e foi fundamental no posicionamento do coletivo, sempre orientando os demais companheiros.

A facilidade com o idioma também é nítida. Com passagens por Corinthians e Bahia, domina o português e conversou bastante no jogo. Sem exigir qualquer adaptação, foi substituído apenas aos 36 do 2º tempo.

Minutagem de parte do elenco do Ceará no Clássico-Rei

Stiven Mendoza: 81 minutos

Vina: 81 minutos

Jorginho: 79 minutos

Jael: 20 minutos

Yony González: 17 minutos

Forma ideal

Legenda: O Ceará está em fase de transição física na temporada de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

Os processos físicos dos atletas profissionais são diferentes, cada um tem perfil próprio de readequação. Nesse ponto, o Clássico-Rei serviu para mostrar quem está longe do 100%. O aspecto se sobressai porque o Ceará montou o suposto time titular pela primeira vez em 2021 para enfrentar o Fortaleza.

Assim, foi a primeira partida de Vina. Destaque da última temporada, o meia sentiu o desgaste e não conseguiu executar com precisão lances característicos, como arremate de longa distância ou arrancada no contra-ataque.

O perfil foi próximo do atacante Yony González, emprestado pelo Benfica-POR. Sem atuar há quatro meses, o outro colombiano do plantel foi pouco participativo e perdeu uma oportunidade de gol com voleio mal executado.

Mais oportunidades

Legenda: O lateral Eduardo assumiu a titularidade do Ceará com a saída de Samuel Xavier Foto: Felipe Santos / Ceará

OCeará tem um estilo consolidado de atuação: velocidade nos extremos, organização ofensiva e rápida transição. O planejamento foi executado através de um time ideal, mas algumas posições mantém disputa aberta. De todos os setores, o lado direito da defesa apresentou maior vulnerabilidade no Clássico-Rei.

O cenário foi composto pelo zagueiro Klaus e o lateral Eduardo. A tendência é que mais atletas recebam chances como efeito de testagem - o departamento de futebol está no mercado em busca de mais um defensor.