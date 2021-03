Clássico-Rei em Itaitinga? Ceará será mandante de jogo contra Fortaleza no Estadual

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou os mandos de campo da 2ª fase do Estadual, previsto para iniciar nesta quarta-feira (10). O Ceará será o mandante no Clássico-Rei desta nova etapa, sem data ou horário definidos para a partida. Vale ressaltar que os jogos do Alvinegro serão disputados na Cidade Vozão, em Itaitinga, enquanto valer o decreto de lockdown em vigência na Capital.

Pelo retrospecto, pode ser o primeiro confronto contra o time principal do Fortaleza na cidade. Já o time tricolor mandará os confrontos da competição no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O documento do Governo libera o uso de equipamentos da Capital, como a Arena Castelão, apenas em torneios nacionais e regionais.

Locais disponíveis para jogos no Campeonato Cearense

Ceará (Cidade Vozão, em Itaitinga)

Fortaleza (CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú)

Caucaia (Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia)

Ferroviário (Cidade Vozão, em Itaitinga)

Pacajus (Estádio Ronaldão, em Pacajus)

Atlético-CE (Estádio Domingão, em Horizonte)

Icasa (Estádio Inaldão, em Barbalha)

Crato (Estádio Mirandão, no Crato)

Viagem ao interior

O Campeonato Cearense de 2021 também marca a ida dos gigantes locais para o Interior. Pela tabela de mandos de campo, o Fortaleza viaja ao Crato para atuar contra a agremiação do município no estádio Mirandão. Já o Ceará duela com o tradicional Icasa no Estádio Inaldão, em Barbalha.

Há projeção também de uma partida do Fortaleza em Pacajus. O Cacique do Vale do Caju manda os jogos no estádio Ronaldão, na própria cidade.

Confira mandos de campo da 2ª fase do Campeonato Cearense

Ceará (mandante) enfrenta: Atlético-CE, Pacajus, Crato e Fortaleza.

Fortaleza (mandante) enfrenta: Ferroviário, Caucaia e Icasa.

Atlético-CE (mandante) enfrenta: Fortaleza, Pacajus, Crato e Ferroviário.

Ferroviário (mandante) enfrenta: Ceará, Caucaia e Icasa.

Caucaia (mandante) enfrenta: Ceará, Atlético-CE e Crato.

Pacajus (mandante) enfrenta: Fortaleza, Ferroviário, Icasa e Caucaia.

Crato (mandante) enfrenta: Fortaleza, Ferroviário, Pacajus e Icasa.

Icasa (mandante) enfrenta: Ceará, Atlético-CE e Caucaia.