Clássico-Rei decide vaga na final do Brasileiro de Aspirantes; veja retrospecto de Ceará e Fortaleza

As semifinais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes foram conhecidas nesta quinta-feira (23). Ceará e Fortaleza, únicos representantes do estado na competição nacional, se enfrentarão no mata-mata do torneio. Os duelos estão previstos para acontecerem no dia 3 (domingo) e 10 (domingo) de outubro. Datas e transmissões serão divulgadas posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Atual campeão do Brasileirão de Aspirantes, o Ceará se classificou na 2ª colocação do Grupo C, com 10 pontos. A equipe comandada por Daniel Azambuja disputou, ao todo, 14 partidas, conquistando seis vitórias, um empate e sete derrotas. O Alvinegro de Porangabuçu teve um aproveitamento de 48,85%.

O arquirrival Fortaleza, por sua vez, brilhou na fase de grupos do torneio. Foram 13 vitórias e um empate. Ao todo, a equipe dirigada por Léo Porto teve aproveitamento de 92,85%.

Duelo entre as equipes

O duelo entra Ceará e Fortaleza na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes será o 2° na atual temporada. Na 1ª fase da competição nacional, o Leão venceu o Vovô por 1 a 0. À época, Gustavo Coutinho - hoje defendendo as cores do Operário-PR na Série B - marcou o gol da vitória.

Campanha do Ceará no Brasileirão de Aspirantes

Ceará 3 x 0 RB Bragantino (1ª rodada da 1ª fase)

Santos 4 x 1 Ceará (2ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 Avaí (3ª rodada da 1ª fase)

Bahia 1 x 0 Ceará (4ª rodada da 1ª fase)

Ceará 2 x 1 Fluminense (5ª rodada da 1ª fase)

Coritiba 0 x 2 Ceará (6ª rodada da 1ª fase)

Ceará 1 x 2 CRB (7ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (8ª rodada da 1ª fase)

Corinthians 2 x 2 Ceará (1ª rodada da 2ª fase)

Ceará 2 x 0 Grêmio (2ª rodada da 2ª fase)

Ceará 3 x 1 Figueirense (3ª rodada da 2ª fase)

Figueirense 0 x 1 Ceará (4ª rodada da 2ª fase)

Grêmio 2 x 0 Ceará (5ª rodada da 2ª fase)

Ceará 0 x 1 Corinthians (6ª rodada da 2ª fase)

Legenda: Ceará se classificou na vice-liderança do Grupo C da 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Campanha do Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes

Cuiabá 0 x 1 Fortaleza (1ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 3 x 0 Figueirense (2ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Grêmio (3ª rodada da 1ª fase)

Juventude 0 x 4 Fortaleza (4ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Vitória (5ª rodada da 1ª fase)

Ponte Preta 1 x 2 Fortaleza (6ª rodada da 1ª fase)

Corinthians 0 x 0 Fortaleza (7ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (8ª rodada da 1ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Avaí (1ª rodada da 2ª fase)

Bahia 0 x 2 Fortaleza (2ª rodada da 2ª fase)

Fortaleza 4 x 0 RB Bragantino (3ª rodada da 2ª fase)

RB Bragantino 0 x 1 Fortaleza (4ª rodada da 2ª fase)

Fortaleza 2 x 1 Bahia (5ª rodada da 2ª fase)

Avaí 0 x 1 Fortaleza (6ª rodada da 2ª fase)

Legenda: Fortaleza venceu o Avaí nesta quinta-feira (23), por 1 a 0, e conquistou sua 13° vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Foto: Roberto Zacarias / Fortaleza EC