Clássico-Rei de quinta-feira pela Copa do Brasil tem horário alterado

Nesta segunda-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou mudança de horário do confronto entre Ceará e Fortaleza, pelo duelo de volta da 3ª Fase da Copa do Brasil, passando para às 21h30 de quinta-feira, 10. Anteriormente o jogo estava marcado para às 19 horas.

Vovô e Leão se enfrentam no Castelão na quinta-feira após empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, com mando do Tricolor.

No duelo com mando do Ceará, um novo empate leva a decisão para os penaltis, já que não há o critério do gol fora de casa. Quem avançar da 3ª Fase da Copa do Brasil receberá R$ 2,7 milhões.

Momento

Integrantes da Série A do Brasileiro, Fortaleza e Ceará vem de resultados opostos. Enquanto o Tricolor goleou o Internacional por 5 a 1 no Castelão, o Vovô foi derrotado pelo Santos por 3 a 1. Na tabela, o Tricolor é o líder com 6 pontos, e o Alvinegro, o 11º com 3.