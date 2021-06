Clássico-Rei da Copa do Brasil terá narração feminina na quinta-feira (10)

Um dos Clássicos-Rei mais históricos dos últimos anos terá uma narração feminina na quinta-feira (10). A narradora Renata Silveira foi escalada para a transmissão de Ceará x Fortaleza pela Copa do Brasil nos canais SporTV2 e Premiere. A bola rola às 21h30 na Arena Castelão. A Verdinha 810 também transmite com lance a lance do Diário do Nordeste.

Será a 1ª vez que o principal confronto do futebol cearense tem uma voz feminina na narração. O processo atravessa a representatividade de Renata, pioneira dentre as mulheres na função dentro da emissora.

Os comentários do jogo, válido pela 3ª fase do torneio nacional, serão de Henrique Fernandes e Grafite. A Central do Apito é responsabilidade de Paulo César de Oliveira, enquanto Caio Ricard fica na reportagem.

A Rádio Verdes Mares acompanha tudo ao vivo, com bastidores diretos do palco do confronto.

O duelo será eliminatório e define classificação às oitavas de final. Após empate em 1 a 1 na ida, uma nova igualdade deixa a decisão aos pênaltis.