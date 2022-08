Clássico-Rei: confira desfalques e retornos de Ceará e Fortaleza para jogo da Série A

O último Clássico-Rei da temporada de 2022 ocorre neste domingo (14), com Ceará e Fortaleza se enfrentando às 16h, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. Em campo, as comissões técnicas apresentam os desfalques e retornos importantes para o confronto do Brasileirão.

O Vovô tem muitas baixas. Os zagueiros Messias e Luiz Otávio, e o atacante Zé Roberto estão suspensos. No último boletim médico, as ausências eram: volante Rodrigo Lindoso (recuperação de cirurgia no menisco medial), meia Diego Rigonato (lesão muscular no adutor direito), além dos atacantes Cléber (lesão no quadríceps femoral) e Jhon Vasquez (entorse no tornozelo esquerdo).

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco iniciou transição no DM e é dúvida para o treinador Marquinhos Santos. O volante Richardson retorna depois de cumprir suspensão na derrota para o Botafogo na Série A.

No caso tricolor, o atacante Romarinho recebeu vermelho contra o Internacional e não pode atuar. O lateral-direito Tinga, em transição, ainda é dúvida. Quem retorna aos relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda é o atacante Thiago Galhardo, que não enfrentou o Inter por questões contratuais.