Clássico-Rei: Com Pikachu e três novidades, Fortaleza está definido contra o Ceará; veja escalação

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com mudanças em vários setores: o volante Ronald, o meia Capixaba e o atacante Romarinho começam como titulares. Confira a partida em tempo real.

O treinador manteve o tradicional 3-5-2, o Leão do Pici terá os volantes Hércules, Ronald e Zé Welison no meio-campo, e uma dupla veloz na frente: Romarinho e Moisés, ou seja, sem um atacante de referência, já que Romero começa no banco.

O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).

VEJA ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Hércules, Zé Welison e Juninho Capixaba; Moisés e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

