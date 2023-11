Clássico-Rainha vai decidir Campeonato Cearense feminino 2023: veja como chegam as equipes

Ceará e Fortaleza vão se enfrentar nessa quarta-feira (29) para a decisão do Campeonato Cearense feminino 2023. Os dois times chegam para o Clássico-Rainha após realizarem boas campanhas nessa temporada e com a confiança de seus treinadores. A partida vai acontecer na Arena Castelão.

As equipes são as duas melhores da competição e possuem os melhores números do torneio. Diante desse cenário, os dois times prometem emoção até o final do jogo. Vale ressaltar que, em caso de empate no tempo normal, o jogo vai direto para a decisão nas penalidades, sem prorrogação.

CEARÁ

As meninas do Alvinegro enxergam no Campeonato Cearense uma forma de dar a volta por cima, após uma temporada negativa no Brasileirão Série A1. Comandado pelo treinador Erivelton Viana, o Ceará chega para a decisão depois de uma vitória nos pênaltis contra a equipe do R4. Em entrevista coletiva comentou sobre os pontos fortes de sua equipe e a qualidade da defesa como um todo.

"Se eu não me engano, nós temos a melhor defesa. Então quando a gente fala de melhor defesa, não é se referindo a zaga que não toma gol. Eu bato em cima muito dessa tecla que é a ideia, é a briga do grupo, do time, que começa a marcação, não começa atrás, começa lá na frente, desde a primeira atleta que tá na ponta, se a bola não chega lá na nossa defesa, é mérito do conjunto, do grupo, das ideias que são propostas no treino, no jogo. [...] Aproveitar aquilo que talvez seja a nossa maior qualidade, que é essa questão da maneira que a gente joga e a qualidade que as atletas, que nós temos no grupo hoje", explicou o treinador.

Invictas na competição, as meninas do Ceará tem a segunda melhor campanha do torneio. Em seis jogos, o Alvinegro venceu quatro e empatou dois. Além disso, marcaram 25 gols nessa temporada no estadual e sofreram apenas dois, sendo do Ceará a melhor defesa da competição.

Malu, volante e capitã da equipe alvinegra, na entrevista coletiva comentou sobre o Clássico-Rainha da primeira fase da competição, em que o Ceará saiu na frente e acabou sofrendo o empate e falou sobre a virada de chave para a decisão do campeonato.

"Agora a gente vai bem mais concentrada para fazer uma partida melhor do que aquela e que isso não aconteça novamente. A gente está concentrada, a gente trabalhou bem, em cima do que a gente tinha que trabalhar para que a gente possa fazer uma boa partida lá e trazer a vitória" , disse a jogadora.

FORTALEZA

As meninas comandadas pelo treinador Guilherme Giudice, chegam para a final do campeonato estadual com um aproveitamento de, aproximadamente, 83,3% e também invictas. O Fortaleza fez seis jogos no Cearense, venceu cinco deles e empatou apenas um.

Para a decisão, o treinador ressaltou a recuperação de atletas e alguns ajustes que ainda estavam pendentes.

"Desde a classificação para a final, nosso principal objetivo era recuperar as jogadoras que estavam com dor e fatigadas após a sequência de jogos. Nesses dois últimos dias conseguimos trabalhar o que estávamos fazendo bem durante a competição além de ajustar alguns pontos que necessitavam de uma maior atenção", disse o treinador.

As meninas do Leão, na temporada do Campeonato Cearense, marcaram 43 gols e sofreram apenas cinco, sendo a Natália a artilheira da equipe com com 12 gols.

Flávia Pissaia, jogadora do Fortaleza, demonstrou satisfação com a realização da final na Arena Castelão e se demonstrou confiante para a partida.

"A gente fica feliz demais pela Federação Cearense está dando um apoio para o futebol feminino. A gente espera impor um bom futebol lá e que a nossa torcida possa ir nos apoiar e a gente possa sair com o título de lá", disse.

O jogo entre Ceará e Fortaleza acontece na Arena Castelão nessa quarta-feira (29), às 19h (de Brasília). A partida é válida pela final do Campeonato Cearense Feminino de 2023.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto