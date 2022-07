Fortaleza x Ceará pelo Brasileiro Feminino A2: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

Mais um Clássico-Rainha será realizado no Brasileirão Feminino A2. As Leoas recebem as Meninas do Vozão no CT Ribamar Bezerra, neste sábado (16), em jogo válido pela 5ª rodada.

As equipes estão no Grupo C e vão se encontrar pela segunda vez na competição. No primeiro duelo, ainda na segunda rodada, o Ceará venceu por 2 a 1.

As alvinegras lideram a tabela do grupo com 12 pontos em quatro jogos. Com duas rodadas de antecedência, elas se classificaram para a próxima fase. O time vai em busca de manter os 100% de aproveitamento. As Meninas do Vozão venceram todas as partidas.

As Leoas estão em segundo e somam 7 pontos. Em quatro partidas, a equipe tricolor tem duas vitórias, um empate e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

Eleven Sports

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Taluane; Ana Lourdes, Silvana, Isabella Mendes e Kaila; Jaque, Bárbara e Nathália; Mariana, Emily e Aninha. Técnica: Débora Ventura.

Ceará: Thaís Helena; Thaynara, Rebeca, Edna e Ju Morais; Pissaia, Jady, Bianca; Michelle, Annaysa e Dayane. Técnico: Erivelton Viana

FICHA TÉCNICA:

Fortaleza x Ceará

Data e hora: 16/07, às 15h (de Brasília)

Local: CT Ribamar Bezerra

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil