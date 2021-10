Clássico-Rainha: Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense de Futebol Feminino

Não importa a categoria: sempre que Ceará e Fortaleza se enfrentam, a rivalidade é grande. Nesta segunda-feira (25), os dois principais clubes do Estado voltam a duelar, desta vez pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de Futebol Feminino. O Clássico-Rainha será disputado no CT Cidade Vozão, em Itaitiga, com início às 15 horas.

A partida terá transmissão da FCF TV em sua página oficial no YouTube.

O confronto promete ainda mais emoção pela campanha das duas equipes até aqui. Em jogo, está a liderança, já que tanto Alvinegras como Tricolores estão com 100% de aproveitamento, com duas vitórias nas rodadas iniciais.

O ex-zagueiro Erivelton é o atual treinador do elenco alvinegro e tentará o primeiro triunfo no cargo sobre o maior rival.

“Realmente é um jogo diferente. É óbvio que a gente precisa respeitar todos os adversários, são grandes instituições, mas quando se fala de Clássico-Rei, a gente fala das duas maiores forças do Estado e do campeonato. São duas camisas de peso e, realmente, é um ambiente diferente”, avaliou.

A zagueira e capitã leonina Camilla, também conhecida como Glória, prevê dificuldade no duelo, mas ressalta a confiança do trabalho realizado pelo treinador Igor, ex-meia que jogou no Leão do Pici.

"Sabemos que será um confronto bem difícil. O nosso elenco está se preparando diariamente com foco no que professor Igor Cearense direciona nos treinos táticos. Tenho orgulho de ser capitã desse elenco maravilhoso e de vestir essa camisa do Fortaleza com tantas histórias e tradição. Agradeço pela confiança em que o professor Igor, toda comissão técnica e elenco depositam em mim", destacou.

O último confronto das duas equipes aconteceu na final do Campeonato Cearense da temporada passada, em que as meninas do Fortaleza venceram por 1 a 0 e foram campeãs estaduais.