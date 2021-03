Clássico-Rainha: Ceará e Fortaleza decidem segundo turno do Cearense Feminino

Ceará e Fortaleza fazem final do segundo turno do Estadual Feminino 2020 neste sábado (6), às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra.

As duas equipes chegaram à final ao vencerem seus jogos na última quarta-feira (3) e ocuparem as duas primeiras posições na tabela de classificação.

O Alvinegro sagrou-se campeão do primeiro turno contra o Fortaleza. O Vovô venceu por 1 a 0. Caso o Fortaleza seja o vencedor do confronto, será realizada mais uma final para decidir o campeão da competição. Se o Ceará vencer, será o campeão arrastão.