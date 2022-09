Circuito Cearense de Wakeboard começa neste fim de semana em Fortaleza

O Circuito Cearense de Wakeboard 2022 começa neste sábado (24). A primeira etapa será realizada no cable park da Lagoa do Colosso, em Fortaleza. A competição é chancelada pela Associação de Wakeboard Cearense (AWC) e terá disputas em cinco categorias. Cerca de 40 atletas vão participar. O evento é aberto ao público.

O evento não é realizado há três anos e agora recebe os campeões nacionais de 2021. O cenário vai receber a primeira parada do circuito de Wake Park estadual, competição entre as mais disputadas do país. O torneio vai consagrar campeões em cinco categorias: iniciantes, Intermediário, Avançado, Open e Profissional.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 23/09:

Treinos livres dos atletas a partir das 10h até 14h.

Dia 24/09:

11h - Início das competições(11h)

15h - Premiação (15h)

Local: Colosso Fortaleza - Fortaleza - Rua Hermenegildo Sá Cavalcante. S/N. Bairro: Edson Queiroz

Mais informações:

Germano Nottingham, presidente da AWC e organizador do evento – (85) 9 8806-0454

