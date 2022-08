Circuito Brasileiro de vôlei de praia volta a Fortaleza após três anos

Fortaleza volta a receber o Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Após três anos, a capital cearense sedia a 8ª etapa do torneio, que tem início nesta quarta-feira (17), na Praia de Iracema. A entrada é gratuita.

A programação começa com torneio qualifying do Aberto. Celeiro tradicional do esporte, o estado terá representantes. Entre eles, Hegê, de 26 anos. Ao lado de Taiana, a jogadora estreia na fase de grupos do Top 8, na sexta-feira (19).

A cearense chegou à primeira semifinal do Circuito em março de 2021. De lá para cá, ela conquistou uma prata no Circuito Mundial, três bronzes no Top 8 e foi ouro no Aberto da temporada nacional de 2022, além da participação no Mundial de Roma. A atleta conta com o apoio da torcida local para buscar mais um pódio.

“Vai ter uma galera boa lá, primos, amigos... É positivo estar do lado das pessoas que amam a gente, ter o calor da torcida, e a presença em peso da nossa comissão técnica. Mas também tem a pressão para mostrar resultado em casa. Estou muito focada para não deixar isso ser um peso, fazer o que a gente vem fazendo jogo após jogo. E só aproveitar os momentos bons, claro", disse a jogadora.

CIRCUITO BRASLEIRO DE VÔLEI DE PRAIA - ETAPA FORTALEZA

Quarta-feira (17/8) - 8h às 15h40 - Qualifying do Aberto

Quinta-feira (18/8) - 8h às 15h50 - Fase de grupos e oitavas de final do Aberto

Sexta-feira (19/8) - 8h às 18h - Fase de grupos do Top 8; Quartas de final e semifinais do Aberto

Sábado (20/8) - 8h às 12h30 e 15h45 às 20h - Fase de grupos, quartas de final e semifinais do Top 8; Finais e disputas pelo bronze do Aberto

Domingo (21/8) - 8h40 às 13h - Finais e disputas pelo bronze do Top 8.

ONDE ASSISTIR

Os canais Vôlei de Praia TV e o Vôlei Brasil transmitem todos os jogos ao vivo. A página oficial da CBV no Youtube vai transmitir todos os jogos da quadra 1. Já o SporTV 2 transmite as finais do Aberto (sábado) e do Top 8 (domingo). Também é possível acompanhar as finais do Top 8 na Twitch da Nahzinhaa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte