Cinco jogadores do Ceará testam positivo para Covid-19; veja lista

O Ceará divulgou na tarde esta terça-feira (25) novo o boletim do departamento médico. Em nova testagem de rotina realizada ontem (24) os atletas Richard (Goleiro), Messias, Léo Rafael, Vina e William Oliveira testaram positivo para Covid-19. Todos estão assintomáticos e sendo acompanhados pelo CESP.

Eles se juntam a Lima, Buiú, Richardson e André Luiz que testaram positivo para Covid-19 no último sábado (24), antes do jogo-treino do Ceará diante do Floresta.

Os nove atletas serão desfalque na estreia do Vovô no próximo sábado (29), pela Copa do Nordeste, contra o Sergipe. Vale ressaltar que a equipe adversária também vive um surto da doença no elenco e conseguiu o adiamento do seu jogo de estreia pelo Nordestão, contra o Botafogo-PB, que aconteceria nesta quarta-feira (26).