Cinco jogadores da Série A são convocados para defender seleção brasileira no Mundial Sub-20

O técnico Ramon Menezes, anunciou nesta sexta-feira, (28), a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo da FIFA Sub-20. Entre eles estão cinco jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro Série A, são eles Andrey Santos (Vasco), Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Matheus Nascimento (Botafogo) e Pedrinho (Corinthians).

A Copa do Mundo Sub-20 começa no dia 20 de maio e tem o Brasil como o atual campeão Sul-Americano. Os atletas devem desfalcar seus clubes a partir do dia 8 de maio, quando se apresentam à Seleção na Granja Comary e iniciam o período de preparação para o torneio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição tem a final prevista para o dia 11 de junho.

O Brasil integra o Grupo D, acompanhado de Itália, Nigéria e República Dominicana.

CALENDÁRIO DE JOGOS

Domingo, 21 de maio de 2023

Itália x Brasil - Estádio Malvinas Argentinas

Quarta, 24 de maio de 2023

República Dominicana x Brasil - Estádio Malvinas Argentinas

Sábado, 27 de maio de 2023

Brasil x Nigéria - Estádio Unico Diego Armando Maradona

