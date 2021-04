Ciel marca golaço pelo Salgueiro e ajuda o Ceará na Copa do Nordeste

O atacante Ciel marcou um golaço no empate em 1 a 1 entre Salgueiro e CRB pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, com um gol do meio campo. Artilheiro do Salgueiro na temporada, o atacante Ciel marcou o terceiro gol dele pelo clube neste ano em um lance para ficar marcado.

Ele aproveitou uma falha do Galo na saída de jogo, dominou a bola no meio de campo e acertou um golaço de cobertura sobre o goleiro Diogo Silva, empatando o jogo.

O resultado acabou ajudando o Ceará, próximo adversário do Salgueiro, no dia 10 às 16 horas no Castelão, mantendo o Vovô lider do Grupo A após o empate. É que se o CRB vencesse, ultrapassaria o alvinegro.

Chances

Com 8 pontos, o Salgueiro é o 6º do Grupo B e ainda tem chances de classificação. Ciel falou sobre o gol e a chance de vaga no time pernambucano

"Eu sempre falo que nunca foi sorte e sempre foi Deus. Isso é fruto de muito trabalho e eu agradeço a Deus por esse gol, minha família. Eu tentei fazer isso contra o Sampaio Corrêa, mas não deu certo. Hoje a vitória não veio, mas se tivermos chances contra o Ceará a gente vai lutar",