Ciel fica no Ferroviário até o final da Série D, mas desconversa sobre 2024: ‘não sei se vou ficar’

O centroavante Ciel, herói do acesso do Ferroviário para a Série C do Brasileirão, confirmou que recebeu propostas antes do jogo decisivo contra o Maranhão, mas que permanecerá na equipe coral pelo menos até o final da disputa da temporada 2023.

“Apareceu várias (propostas), antes desse jogo. Falei: 'não vou sair, vou ficar'. A gente conseguiu o acesso, para eu chegar e querer sair na reta final? Eu prefiro ficar, porque mexe com família, minhas filhas no colégio”, disse em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Apesar disso, o jogador de 41 anos não confirmou sua permanência no Ferrão para a próxima temporada. “Não sei se vou ficar no Ferroviário, isso aí só quem sabe é Jesus”, destacou Ciel. “A gente vai sentar e conversar com a diretoria”, completou.

Legenda: Ciel é o artilheiro do Ferroviário em 2023 Foto: Kid Júnior/SVM

Ciel explicou que em seu atual contrato com o Ferroviário, ele pode sair sem multa rescisória em caso de propostas de clubes da Série A e da Série B. Já no caso de propostas de equipes da Série C e da Série D, há multa rescisória.

Ciel Atacante do Ferroviário Eu não posso chegar aqui e falar uma coisa, porque o plano do Senhor é totalmente diferente do da gente, então eu só entrego na mão dele. Vamos pensar nesses quatro jogos que têm aí até a final, depois a gente senta e a gente vê qual é o melhor para todos. A minha palavra vale mais que uma assinatura.

“Enquanto Jesus me der saúde, força, para estar dentro de campo fazendo o que gosto, jogando os 90 minutos nessa intensidade e dando trabalho para os adversários, eu vou estar dentro de campo”, completou Ciel, descartando uma aposentadoria neste momento.

Aos 41 anos, Ciel é o grande nome do Ferroviário na campanha que deu o acesso à Série C à equipe coral. Na quarta divisão, são dez gols marcados em nove partidas disputadas. Na temporada, são 21 gols e duas assistências em 35 jogos.