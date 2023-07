Ciel faz hat-trick, Ferroviário vence Cordino e garante liderança absoluta da 1ª fase da Série D

Em grande noite de Ciel, o Ferroviário goleou o Cordino em 6 a 1 na penúltima rodada da Primeira Fase do Brasileirão Série D. O duelo ocorreu neste domingo (16), no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Tubarão da Barra chegou aos 33 pontos e já não pode mais ser alcançado na liderança da competição nesta etapa de grupos.

A equipe comandada por Paulinho Kobayashi segue invicta no torneio. Ao todo, são 33 pontos numca campanha com 10 vitórias e três empates. A Portuguesa-RJ é a segunda colocada geral, com 28 pontos. Caso venca o último jogo e o Ferroviário perca, ainda assim o Tubarão seguirá com maior pontuação, já que a equipe carioca só pode chegar aos 31 pontos.

Diante do Cordino, Ciel marcou três vezes, seguido por Gabriel (2) e Alisson (1). O time encerrou primeiro tempo do duelo já com o placar de 5 a 1. Cássio fez o único da onça. Na última etapa, a partida diminuiu de ritmo, mas o atacante de 41 anos do time coral fechou o placar com direito a hat-trick. A última rodada da Primeira Fase da quarta divisão começa no próximo sábado (22).

Legenda: Ferroviário goleou o Cordino por 6 a 1. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário



OUTROS RESULTADOS

Também pelo Grupo 2, neste domingo, o Caucaia venceu o Fluminense por 3 a 1. O duelo ocorreu no Estádio Raimundão. Zazá (2x) e Vitor Fernandes marcaram pela Raposa. A equipe está em 6º, com 13 pontos, e jão não tem chance de classificação. No sábado, o Atlético-CE empatou em 1 a 1 com o Parnahyba. Ewerton Potiguar marcou para o time cearense. Com o resultado, a equipe caiu para a 3ª posição, tem 20 pontos e segue na briga pela vice-liderança.

O Iguatu, que já não tem chance de avançar de fase, sofreu a oitava derrota em 13 jogos. O time foi vencido por 3 a 1 pelo líder do Grupo 3, o Nacional de Patos. A equipe cearense está em sétimo, com 13 pontos. O Otacílio Marcos fez o único tento do time.

No dia anterior, o Pacajus ficou no empate de 1 a 1 com o Sousa, no Ronaldão. Na briga direta pela vice-liderança, o time sergipano se deu melhor, com um ponto a mais. O resultado deixou o grupo cearense em terceiro, com 22 pontos. Pio marcou o gol dos anfitriões.