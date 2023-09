Chuva em Porto Alegre deixa gramados do CT do Internacional alagados; veja imagens

O Centro de Treinamento do Internacional ficou quase totalmente alagado após a forte chuva em Porto Alegre, nesta quarta-feira (27). Com o aumento do nível do Guaíba, até os campos de treinamento do Parque Gigante ficaram alagados. O time está no Rio de Janeiro, concentrado para o duelo da semifinal da Libertadores contra o Fluminense.

O CT do Inter fica à beira do lago. Assim, os gramados usados pelos atletas para treino ficaram alagados. Com a chuva, o nível do Guaíba atingiu 2.94 metros, o que corresponde a seis centímetros abaixo da cota de inundação (3 metros).

O Colorado entra em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense pela semifinal da Libertadores, no Maracanã. A equipe retorna na quinta-feira e tem atividade agendada no local.

VEJA A NOTA DO INTERNACIONAL:

O Inter informa que o alagamento que afeta a cidade também atinge o Parque Gigante. O acesso ao local está restrito por questões de segurança. Preocupado e solidarizado com a situação, o Inter ofereceu ao poder público a utilização do Gigantinho para desabrigados.