Chileno vence duelo de Motos de FMX em Atibaia (SP); Cearense Cláudio Rocha foi semifinalista

Foi disputada na manhã neste domingo (6) a grande final do Duelos de Motos 2022, principal competição do Brasil de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, na cidade de Atibaia/SP. A decisão que foi transmitida pelo Esporte Espetacular, da Rede Globo, teve como grande vencedor o chileno Javier Villegas e um cearense fazendo bonito como semifinalista: Claudio Rocha.

O Claudinho Rocha superou Jeff Campacci nas quartas de finais por 4 a 1, mas ao enfrentar Javier Villegas, foi derrotado e encerrou sua participação nas semifinais.

Legenda: Este ano a competição contou com dez pilotos - nove brasileiros e um estrangeiro - na 5ª edição em Atibaia Foto: Divulgação / Prefeitura de Atibaia

O chileno Javier Villegas superou o brasileiro Gilmar Flores, o "Joaninha", sagrando-se campeão após os vices de 2019 e 2020. Ele já havia sido campeão em 2017.

O evento reuniu 10 pilotos, entre competidores brasileiros e do exterior, com o Estado do Ceará sendo representado por Cláudio Rocha, também único nordestino.

Resultados dos Duelos de Motos 2022

QUARTAS DE FINAL

Tatá Mello 0 X 5 Joaninha

Jeff Campacci 1X 4 Claudinho Rocha

Cyro de Oliveira 0 X 5 Kiko Silva

Robert Fire 0 X 5 Javier Villegas

SEMIFINAL

Joaninha 3 X 2 Kiko Silva

Claudinho Rocha 0 X 5 Javier Villegas

FINAL

Joaninha 0 X 5 Javier Villegas

