Chileno Nicolás Gamboa apita Ceará x Jorge Wilstermann na Sul-Americana

O chileno Nicolás Gamboa será o arbrito para o jogo entre Ceará e Jorge Wilstermann na próxima quarta-feira (21), na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O anúncio foi feito pela Conmebol, com divulgação no Twitter oficial da organização.

No confronto, Gamboa será auxiliado por Raul Orellana e Edson Cisternas, além do uruguaio Dario Ubriaco no VAR. Antes, o árbitro chileno apitou a partida das eliminatórias entre Antofagasta e Huachipato FC, em jogo de poucas faltas e dois cartões amarelos. Na ocasião, Huachipato venceu por 1 a 0, com gol de penalti nos acréscimos do segundo tempo.

O Ceará desenvolve um complexo planejamento para a Copa Sul-Americana, com voo fretado, vacinação e calendário apertado de jogos.

Confira os jogos do Ceará na Sula

21/04 (data provável) - Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão

28/04 (data provável) - Arsenal de Sarandí x Ceará, na Argentina

05/05 (data provável) - Bolivar-BOL ou Junior Barranquilla-COL x Ceará, na Bolívia ou na Colômbia

12/05 (data provável) - Ceará x Arsenal de Sarandí, na Arena Castelão

19/05 (data provável) - Ceará x Bolivar-BOL ou Junior Barranquilla-COL, na Arena Castelão

26/05 (data provável) -Jorge Wilstermann x Ceará, na Bolívia