Chileno Ángelo Henríquez é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza contra o CRB

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou mais uma opção para montar o sistema ofensivo do Fortaleza. O atacante chileno Ángelo Henríquez teve o nome publicado no BID, foi regularizado nesta segunda-feira (2) e com isso está apto a estrear.

O atleta, inclusive, fica como opção para a partida contra o CRB, nesta quarta-feira (4), às 16h30min, no duelo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza venceu a primeira partida por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar.

O atacante Ángelo Henríquez já vem treinando no Pici há mais de duas semanas e vem aprimorando a parte física, e com isso é boa a possibilidade de o jogador ser relacionado.

Ángelo era titular do Universidad de Chile-CHI e tem passagems por Manchester United-ING, Wigan-ING, Real Zaragoza-ESP, Dínamo Zagreb-CRO e Atlas-MEX. Em 2015, foi campeão da Copa América pela seleção do Chile.