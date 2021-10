Chile x Venezuela ao vivo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Chile e Venezuela medem forças na noite desta quinta-feira (14), às 21h, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

As duas seleções ocupam a parte inferior da tabela classificatória. Os donos da casa, por exemplo, estão na 8ª posição, com 10 pontos somados em 11 jogos. Já os venezuelanos estão no último lugar da lista, na 10ª colocação, com apenas sete pontos contabilizados.

As seleções, no entanto, chegam animadas com as últimas partidas. Os chilenos derrotaram o Paraguai por 2 a 0 no último domingo, e a Venezuela bateu o Equador por 2 a 1 no mesmo dia.

Acompanhe ao vivo

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV 3.

Palpites para Chile x Venezuela

Prováveis escalações

Chile

Venezuela

Chile x Venezuela

Onde: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)

Data: 14/10, às 21h

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (BRA) e Guilherme Dias Camilo (BRA)