Chile x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção do Chile enfrenta o Uruguai, nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo 2022. O duelo ocorre no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

Na 7ª posição, com 19 pontos, os chilenos ainda sonham com uma vaga na repescagem do Mundial, mas torcem por combinação de resultados na rodada final: devem vencer, contar com tropeço da Colômbia (que joga contra Venezuela) e uma derrota do Peru (que duela com o Paraguai).

A situação uruguaia, por outro lado, está resolvida. Na 4ª posição, com 25, os Celestes estão garantidos no torneio do Catar.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

Prováveis Escalações

Chile | Bravo; Diaz, Medel e Roco; Isla, Vidal, Aranguiz, Baeza e Suazo; Sánchez e Vargas. Técnico: Martín Lasarte.

Uruguai | Rochet; Suarez, Gimenez, Araujo e Olivera; Pellistri, Bentancur, Valverde e Arrascaeta; Núñez e Luis Suárez. Técnico: Diego Alonso.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Chile x Uruguai

Competição: 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Local: estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

Data: 29/03/2022 (terça-feira).

Horário: 20h30 (de Brasília).

Transmissão: Premiere.