Chile x Peru: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chile e Peru entram em campo nesta quinta-feira (12), às 21h, no Estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI), para disputar a terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Chile ocupa atualmente a oitava colocação na tabela de classificação, com um ponto conquistado em duas rodadas. Já o Peru está na sexta posição, somando um ponto após duas rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chile: Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Felipe Méndez e Felipe Mora; Ben Brereton e Alexis Sánchez.

Peru: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renato Tapia e Miguel Trauco; Yoshimar Yotún e Pedro Aquino; Luis Advincula, Christofer Gonzáles, Bryan Reyna e Paolo Guerrero.

CHILE X PERU | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI)

Data: 12/10/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)