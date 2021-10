Chile x Paraguai ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Chile e Paraguai se enfrentam neste domingo (10), às 21h (horário de Brasília), pela 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

Acompanhe ao vivo

Longe de uma disputa por G4, o Chile está na oitava colocação, com apenas 7 pontos, enquanto o Paraguai tem 12, na sexta posição. Será uma partida para ganhar fôlego nas eliminatórias.

Palpite para Chile x Paraguai

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.

Prováveis escalações

Chile

Bravo; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Nunez, Aránguiz, Pulgar e Meneses; Brereton Diaz e Sánchez. Técnico: Martín Lasarte.

Paraguai

Silva; Rojas, Gomes, Alonso e Arzamendia; Moral, Villasanti, Gimenez e Ángel Romero; Almirón; Sanabriaz. Técnico: Eduardo Berizzo.

Ficha técnica

Chile x Paraguai - 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: SporTV 2

