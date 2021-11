Chile x Equador pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Chile e Equador se enfrentam às 21h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (16), no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, em duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

O confronto é direto entre dois times que estão no G-4. Embalado com duas vitórias consecutivas, o Chile tem 16 pontos e tentará mais um triunfo diante da sua torcida para diminuir a distância para o Equador, que é de quatro pontos. O time da casa entrará em campo sem o atacante Ben Brereton Diaz, que está suspenso.

Já o Equador acumula três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos e está na 3ª posição, atrás apenas de Brasil e Argentina. O técnico Gustavo Alfaro pode ter novamente Felix Torres e Piero Hincapie na zaga.

Onde assistir Chile x Equador

A transmissão da partida será do SporTV 2.

Palpites

Prováveis escalações

Chile

Bravo; Maripan, Medel, Roco; Nunez, Mena, Vidal, Baeza, Valdes; Sanchez e Vargas. Técnico: Martín Lasarte

Equador

Dominguez; Castillo, Torres, Hincapie, Cruz; Gruezo, Caicedo; Plata, Sarmiento, Preciado; Reasco. Técnico: Gustavo Alfaro

Ficha Técnica

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Las Condes (CHI)

Data: 16/11/2021

Horário: 21h15min (de Brasília)

Transmissão: SporTV 2