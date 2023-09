Chile x Colômbia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, Chile e Colômbia se enfrentam às 21h30 desta terça-feira (12), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI). Os chilenos chegam para a partida após perderem para o Uruguai por 3 a 1 no Centenário. Já os colombianos estrearam em casa e venceram a Venezuela por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV 2.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chile

Arias; Juan Delgado, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Diego Valdés, Charles Aránguiz e Arturo Vidal; Alexis Sánchez e Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo

Colômbia

Vargas, Muñoz, Yerri Mina, Lucumí e Machado; Matheus Uribe, Lerma (James Rodríguez) e Jhon Arias; Cuadrado, Santos Borré e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

FICHA TÉCNICA | CHILE X COLOMBIA

Estádio: Monumental David Arellano, em Santiago (CHI)

Data: Terça-feira, 12 de setembro

Horário: 21h30