Chile x Argentina: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Chile entra em campo nesta quinta-feira (27), às 21h15 (horário de Brasília), contra a Argentina, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Estádio Zorros del Desierto, em Calama.

A equipe de Martín Lasarte busca garantir vaga no G5 das Eliminatórias. Atualmente, o Chile figura na 6ª colocação, com 16 pontos. A Argentina, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 29 pontos, e já está classificada para a Copa do Mundo.

Para a partida, o técnico argentino Lionel Scaloni não terá Lionel Messi à disposição. O astro ficou de fora da convocação, para descansar. Em fevereiro, Messi defenderá o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da UEFA Champions League contra o Real Madrid.

inter@

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Chile x Argentina - 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama (CHI)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h15 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (BRA) e Rodrigo Correa (BRA)

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

Chile: Bravo; Paulo Díaz, Medel, Maripán e Mena; Aránguiz, Pulgar e Marcelino Núñez; Alexis Sánchez, Brereton e Vargas. Técnico: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Papu Gómez (Dybala), Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.