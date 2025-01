Chicago Fire x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fortaleza enfrenta o Chicago Fire neste domingo (19), às 14h, no Resort Sandpiper Bay, na Flórida, nos Estados Unidos. A partida é mais uma do Tricolor na Orlando Cup. O primeiro jogo foi nesse sábado (18), em que o Leão perdeu por 2 a 1 para o Miami United.

Após perder o primeiro jogo para o Miami United, o Laion vai para o segundo confronto da preparação do Fortaleza para a temporada de 2025. O Tricolor de Aço terá o primeiro duelo oficial contra o Moto Club/MA, na próxima quinta-feira (23), na abertura da Copa do Nordeste. O jogo foi marcado para o dia 21, na terça, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a mudança na noite dessa sexta-feira (17).

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor do Pici chega para este novo confronto após perder para o Miami United por no primeiro confronto. A equipe norte-americana chegou a abrir 2 a 0 no placar, com um gol marcado em cada tempo. Nos dois lances, o sistema defensivo do Fortaleza acabou cometendo erros que resultaram nas jogadas de gol do Miami United.

Legenda: Martínez durante Miami United x Fortaleza Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC

O Fortaleza, que utilizou como time titular uma base dos jogadores que já atuavam no clube em 2024 (com exceção do goleiro Brenno) conseguiu diminuir sua desvantagem no placar já na reta final da partida, com um belo gol marcado pelo atacante Breno Lopes. A expectativa é que contra o Chicago Fire o técnico Vojvoda mude a escalação.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste irá acompanhar o jogo em Tempo Real. A partida será transmitida com exclusividade pelo streaming Disney+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

CHICAGO FIRE X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA