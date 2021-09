Chelsea x Zenit: confira horário, onde assistir e palpites

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 tem início nesta quarta-feira (14). Na rodada de abertura, a Uefa definiu a apresentação do atual vencedor do torneio contra uma das potências do futebol russo pelo Grupo H: Chelsea x Zenit, às 16h (de brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres-ING.

Em campo, a oportunidade de apreciar estrelas como o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, o belga Lukaku e o francês Kanté. Já o elenco do Zenit reúne Malcom e Claudinho, dupla que participou da conquista da medalha de ouro olímpica em Tóquio.

O restante da chaveamento é composto por Malmö-SUE e Juventus-ITA. Os dois melhores clubes avançam às oitavas.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SPACE e pelo serviço de streaming HBO MAX.

Escalação

A provável escalação do Chelsea é: Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kovacic, Jorginho e Alonso; Mount, Havertz e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.

A provável escalação do Zenit é: Kritsyuk; Sutormin, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Barrios e Wendel; Dzyuba e Azmoun. Técnico: Sergej Semak.

Chelsea x Zenit

Estádio: Stamford Bridge, em Londres-ING.

Horário: 16h (de Brasília) desta terça-feira (14).

Árbitro: Bartosz Frankowski/POL.

