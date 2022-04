Chelsea x West Ham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Pela 34ª rodada Premier League, Chelsea e West Ham duelam neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge. As equipes vem de derrota da última rodada. Chelsea ocupa a terceira posição na tabela, com 62 pontos, enquanto o West Ham está na sétima colocação, com 52.

Palpites

Onde assistir

Streaming Star+.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy; Reece James, Thiago Silva e Sarr; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Kanté e Marcos Alonso; Lukaku, Mason Mount e Timo Werner.

West Ham: Fabianski; Jonhson, Dawson, Diop e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Lanzini e Vlasic; Marco Antonio.

Ficha Técnica

Chelsea x West Ham - 34ª do Campeonato Inglês

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres

Transmissão: Star+