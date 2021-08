Chelsea x Villarreal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A primeira grande decisão da Europa da temporada 2021-2022 ocorre nesta quarta-feira (11). A partir das 16h (de Brasília), a bola na final da Supercopa da UEFA. O torneio reúne o vencedor da Liga dos Campeões, Chelsea-ING, contra o Villarreal-ESP, que conquistou a Liga Europa.

Legenda: Chelsea e Villarreal disputam a primeira taça da temporada 2021-2022 na Europa Foto: divulgação / UEFA

O evento é uma tradicional no calendário europeu. O duelo ocorre em partida única no estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte.

Em caso de empate no tempo regulamentar, o regulamento prevê prorrogação. Se a igualdade persistir, o jogo segue aos pênaltis.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelas emissoras SBT e TNT Sports, além do streaming do HBO Max.

Escalação

A provável escalação do Chelsea é: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante e Alonso; Ziyech, Werner e Havertz. Técnico: Thomas Tuchel.

A provável escalação do Villarreal é: Asenjo; Gaspar, Foyth, Albiol e Pedraza; Yeremy, Morlanes, Trigueros e Dia; Moreno, Alcacer. Técnico: Unai Emery.

Chelsea x Villarreal

Estádio: Windsor Park, na Irlanda do Norte.

Horário: 16h (de Brasília) desta quarta-feira (11).

Árbitro: Sergei Karasev (RUS).

