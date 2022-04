Chelsea x Real Madrid: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid visita o Chelsea por mais um jogo decisivo da Champions League 2021-2022. A partida é válida pelas quartas de finais da competição e será nesta quarta-feira (6), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Para avançar às quartas, o Real eliminou o Paris Saint-Germain (PSG), enquanto os 'Blues' bateram o Lille, da França.

Nos torneios nacionais, os 'Merengues' lideram o Campeonato Espanhol, com 69 pontos. Já a equipe londrina é a 3ª colocada do Campeonato Inglês, com 59 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, T. Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kovacic e Alonso; Ziyech, Havertz e Pulisic. Técnico: Thomas Tuchel.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Real Madrid

Data: 06/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Lisboa (POR).