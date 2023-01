Chelsea x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

FCF altera critérios de vagas na Copa do Brasil 2024; veja mudanças

Ex-River Plate, Tomás Pochettino está próximo de acerto com o Fortaleza, diz jornalista

Na Copinha, 14 jogadores do Ceará apresentam intoxicação alimentar; 5 foram ao hospital

Arthur Cabral marca no empate da Fiorentina, e torcedores do Ceará relembram gol marcado em 2018

5