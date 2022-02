Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Chelsea e Liverpool se encontram para um duelo de gigantes neste domingo (27), às 13h30 (de Brasília). As equipes entram em campo para disputar o título da Copa da Liga Inglesa. O jogo será no tradicional Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

O Chelsea vem embalado pelo título no Mundial de Clubes, além de ser o atual dono da taça da Liga dos Campeões. Os Blues vêm de uma sequência de seis vitórias seguidas.

Atuais campeões da Premier League, o Liverpool vive grande fase e quer barrar a empolgação do adversário. O time conta com Salah, um dos candidatos a melhor jogador do mundo. O atacante tem 27 gols em 31 jogos pelo clube na temporada.

No histórico de confronto entre os times, o Liverpool sai na frente com 80 vitórias. O Chelsea chega com 65. Foram 44 empates.

ONDE ASSISTIR

A ESPN transmite na tv fechada. No streaming, o Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kanté (Jorginho), Kovacic, Marcos Alonso (Hudson-Oddoi), Ziyech, Havertz e Pulisic. Técnico: Thomas Tuchel.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip (Konaté), Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago Alcântara, Elliot (Keita), Salah, Mané, Luiz Díaz (Diogo Jota). Técnico: Jürgen Klopp

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Liverpool

Data e hora: 27/2, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, Londres (ING)

