Chelsea x Chesterfield: onde assistir, horário, palpites e escalações

Chelsea e Chesterfield se enfrentam neste sábado (8), às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

O técnico Thomas Tuchel deve apostar no ataque com Ziyech, Havertz e Lukaku para sair com a vitória diante dos visitantes.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Star + e pela ESPN Brasil.

Palpites para o jogo

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Chelsea x Chesterfield:

Prováveis escalações

Chelsea

Kepa; Marcos Alonso, Sarr, Rudiger e Azpilicueta; Jorginho, Saúl e Mason Mount; Ziyech, Havertz e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.

Chesterfield

Loach; Gunning, Miller, Williams e Khan; Weston, Oyeleke e Whittle; King, Tshimanga e Mandeville. Técnico: James Rowe.

Ficha técnica

JOGO: Chelsea x Chesterfield

DATA: Sábado, 8 de janeiro de 2022

LOCAL: Stamford Bridge - ING

HORÁRIO: 14h30

