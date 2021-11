Chelsea x Burnley: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Buscando se distanciar ainda mais na liderança da Premier League, o Chelsea recebe o Burnley neste sábado (6), às 12h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres (ING), pela pela 11ª rodada da competição inglesa.

Será uma disputa entre o atual melhor time da competição contra o clube que abre a zona do rebaixamento. The Blues somam 25 pontos em 10 partidas disputadas, três pontos a mais que o vice-líder Liverpool. O técnico Thomas Tuchel não poderá contar com Lukaku, Kovacic e Timo Werner, lesionados.

Onde vai passar

O clássico inglês será transmitido por ESPN Brasil

Palpites para Chelsea x Burnley

Prováveis Escalações

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Rudiger e Thiago Silva; Reece James, Jorginho, Loftus-Cheek e Chilwell; Ziyech e Hudson-Odoi; Havertz. Técnico: Thomas Tuchel.

Burnley

Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Cork e McNeil; Wood e Cornet. Técnico: Sean Dyche.

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

Data: 12h (de brasília), sábado, 6 de novembro de 2021

