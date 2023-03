Chelsea x Borussia Dortmund: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chelsea e Borussia Dortmund entram em campo nesta terça-feira (7), às 17h de Brasília, em Stamford Bridge, em Londres (ING), para disputar a partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, o Borussia Dortmund venceu por 1 a 0, jogando em casa.

O Chelsea fez parte do Grupo E na fase de grupos. A equipe inglesa terminou na primeira colocação do grupo, somando 13 pontos em seis jogos. Já o Borussia Dortmund fez parte do Grupo G na fase de grupos. A equipe alemã terminou na segunda colocação do grupo, somando nove pontos em seis jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SBT, pela TNT e pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea: Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, João Félix. Técnico: Graham Potter.

Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro ; Ozcan, Can, Bellingham; Brandt, Haller, Reus. Técnico: Edin Terzić.

CHELSEA X BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Data: 07/03/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (HOL)