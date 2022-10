Chelsea volta a vencer o Milan e assume liderança do Grupo E da Champions

Em partida válida pelo Grupo E da Liga dos Campeões da Europa 2022/23, o Chelsea conquistou uma importante vitória, ao derrotar o Milan, por 2 a 0, com os dois gols feitos na primeira etapa.

Marcaram Jorginho, de pênalti, e Aubameyang. No outro duelo da chave, Dínamo Zagreb e Salzburg ficaram no 1 a 1.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO

Com estes resultados, restando duas rodadas para o final da primeira fase, o time inglês alcançou os sete pontos, contra seis do Salzburg. Milan e Dínamo, com quatro, fecham a classificação.