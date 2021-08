Chelsea vence Villarreal nos pênaltis e conquista bicampeonato da Supercopa da UEFA

O Chelsea conquistou o bicampeonato da Supercopa da UEFA. Nesta quarta-feira (11), a equipe inglesa venceu o Villarreal, da Espanha, nos pênaltis, por 6 a 5, e faturou o primeiro título da temporada 2021-2022.

No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1. Zyech abriu o marcador para o Chelsea, enquanto Gerard Moreno igualou o placar para o Villarreal. Na prorrogação, brilharam os goleiros Mendy, da equipe inglesa, e Asenjo, dos espanhóis.

O técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, porém, decidiu mudar. Mesmo com boa atuação de Mendy ao decorrer dos 120 minutos, o alemão optou pela entrada do goleiro Kepa Arrizabalaga. A alteração, por sua vez, funcionou. O arqueiro defendeu os pênaltis de Mandi e Albiol.

Legenda: Kepa Arrizabalaga entrou no lugar de Mendy e defendeu dois pênaltis Foto: PAUL ELLIS / AFP

A equipe inglesa repete o feito de 1998, quando conquistou da Supercopa da UEFA pela primeira vez. Em 2012, 2013 e 2019, o Chelsea ficou com o vice-campeonato da competição.

