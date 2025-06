Chelsea vence Benfica e enfrenta o Palmeiras nas quartas do Mundial de Clubes

O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1 e vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo da Fifa. Na reedição da final do Mundial de 2022 também, a equipe inglesa superou mais uma vez o adversário.

O time inglês abriu o placar no segundo tempo por meio do zagueiro inglês Reece James, numa cobrança de falta astuta em que o goleiro Anatoliy Trubin ficou esperando um cruzamento mas a bola entrou no canto direito (64').

Faltando apenas 5 minutos para o fim do tempo regulamentar, quando o Chelsea do técnico italiano Enzo Maresca parecia ter a classificação na mão, a partida foi suspensa devido a um alerta de tempestade no estádio Bank of America.

Seguindo os protocolos esportivos americanos, o jogo foi interrompido por quase duas horas. Os poucos espectadores que resistiram até o reinício foram recompensados com um drama inesperado.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, admitiu que foi muito difícil lidar com a suspensão do jogo faltando apenas cinco minutos para o fim do tempo regulamentar.

"No final, ficamos entre as oito melhores equipes desta competição e estamos muito felizes", disse ele.

Pênalti leva à prorrogação

O Chelsea havia dominado o tempo regulamentar, com o espanhol Marc Cucurella encontrando brecha no lado esquerdo, desempenhando um papel fundamental tanto no ataque quanto na defesa.

Já as 'Águias' resistiam, com alguns lampejos de brilhantismo de Di María e grandes atuações defensivas de Nicolás Otamendi e seu discípulo Antonio Silva.

No reinício após a longa suspensão, um Benfica diferente entrou em campo. Arriscando, gerando faltas e pressionando o adversário.

O time português comandado pelo técnico Bruno Lage partiu com tudo nos acréscimos e encontrou um pênalti que lhe encheu de esperanças.

Di María cruzou na área londrina para seu compatriota Nicolás Otamendi, cuja cabeçada foi interceptada pelo francês Malo Gusto com a mão.

O próprio astro argentino converteu a penalidade aos 90 minutos e levou a partida para a prorrogação. Com isso, Di María assumiu a artilharia da Copa do Mundo de Clubes com quatro gols, todos de pênalti. Foi seu último ato como jogador do Benfica, já que o veterano atacante vai se transferir para o Rosario Central, na Argentina, seu time do coração.

Chelsea atropela

Apesar do empate no último minuto, o Chelsea não se deixou abalar e mostrou todo o seu poder de fogo na prorrogação.

Aos dois minutos do tempo extra, as esperanças do Benfica sofreram um duro golpe quando o jovem argentino Gianluca Prestianni foi expulso por receber o segundo cartão amarelo por cometer uma falta no zagueiro dos 'Blues', Levi Colwill (92').

Num rápido ataque do time londrino o equatoriano Moisés Caicedo chutou forte e Anatoli Trubin defendeu. A bola ficou solta quase na linha do gol, e Christopher Nkunku conseguiu alcançá-la. Otamendi e o goleiro ucraniano tentaram desesperadamente interceptá-lo mas o francês mandou para o fundo da rede.

Esse seria o começo do fim. Após uma perda de bola na saída do Benfica, Pedro Neto ficou sozinho diante de Trubin e marcou, praticamente decretando a vitória.

O golpe final veio então com um contra-ataque de Dewsbury-Hall, que superou a defesa e finalizou com categoria.

Agora, o Benfica volta para casa, enquanto o Chelsea lutará por uma vaga nas semifinais na sexta-feira, na Filadélfia, contra o Palmeiras, que derrotou o Botafogo por 1 a 0 também na prorrogação, no duelo brasileiro das oitavas de final.